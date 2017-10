Hospitality Day: l’affluenza è da record

(Ph © Giorgio Salvatori)

Il Palacongressi di Rimini è stato letteralmente preso d’assalto da albergatori e operatori turistici mercoledì 11 ottobre, in occasione dell’Hospitality Day.

136 speech, 160 aziende partner, 17 sale per seminari e workshop, 5mila mq dedicati a training e networking e oltre 4500 iscritti all’evento che si è rivelato un successo oltre ogni aspettativa. Hospitality Day, il format ideato da Teamwork nel 2014, è un evento formativo che offre la possibilità di incontrare gratuitamente i migliori consulenti, formatori e fornitori di servizi del settore alberghiero e confrontarsi per portare a casa risposte, idee e aggiornamenti.

“Quest’anno l’affluenza è andata davvero oltre ogni aspettativa– dichiara il presidente di Teamwork Mauro Santinato – e siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento. Abbiamo già ricevuto moltissimi feedback positivi sia dai partner che dai partecipanti. Riuscire a mettere in contatto le aziende più prestigiose del settore con tanti operatori dell’ospitalità rappresenta per noi un grande risultato. Nel giro di tre anni, abbiamo potuto assistere a una grande crescita dell’evento – sia in termini di qualità che di interesse – e questo testimonia il fermento che il turismo in Italia stia vivendo in questo momento e la grande attenzione alla formazione e all’aggiornamento. Stiamo già lavorando all’edizione 2018, per assicurare spazi più ampi e un’esperienza ancora migliore”.