Formula Servizi, il nuovo Report integrato di sostenibilità

Il Report Integrato di Sostenibilità 2016 è lo strumento con il quale Formula Servizi testimonia all’esterno il suo processo di creazione del valore ed esplicita come la sostenibilità comprenda le performance economiche e gli impatti sociali e ambientali.

Il documento, disponibile anche online al link che riportiamo sotto, segna un punto di svolta rispetto alla lunga storia di bilanci sociali e di sostenibilità dell’impresa forlivese e si è trasformato in un Report Integrato, ovvero un unico report che comprenda Bilancio di Sostenibilità e Bilancio d’Esercizio, capace sia di mostrare in termini quantitativi come l’azienda crea valore, sia di rendicontare in maniera integrata le tre componenti della sostenibilità (la cosiddetta Triple Bottom Line): economica, sociale, ambientale.

Tra i principi per la definizione della qualità (Gri) adottati per l’elaborazione del Report:

equilibrio, sostenibilità, accuratezza, tempestività, chiarezza, affidabilità.

I principi guida dell’Iirc (International Integrated Reporting Council):

focus strategico e orientamento al futuro; connettività delle informazioni; relazioni con gli stakeholder; materialità; sinteticità; attendibilità e completezza; coerenza e comparabilità.

La rendicontazione di sostenibilità in Formula Servizi ha sempre rappresentato uno strumento fondamentale di autovalutazione interna e di valutazione esterna con una storia di bilanci sociali e di sostenibilità che ha avuto inizio nel 2002.

Link al report

http://www.formulaservizi.it/wp-content/uploads/2017/06/WEB_FORMULA%20BILANCIO2016.pdf