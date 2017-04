Fnip/ Confcommercio, grande successo per il convegno sulla Centralizzazione degli acquisti pubblici

Straordinario successo, il 20 aprile, per la Tavola Rotonda “Mercato pubblico, centralizzazione degli acquisti e tutela della concorrenza”, organizzata da Fnip/Confcommercio – Federazione Nazionale delle Imprese di Pulizia, di Disinfestazione, di Servizi e Multiservizi presso la sede di Confcommercio a Roma. Al centro del dibattito i nuovi scenari delineati dalla centralizzazione degli acquisti pubblici, e le mega convenzioni suddivise in lotti di dimensioni tali da escludere dalla partecipazione diretta e autonoma la stragrande maggioranza delle imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi. Di altissimo profilo la rosa dei relatori: dopo i saluti di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, e l’introduzione di Nicola Burlin, presidente Fnip, Massimo Riem, presidente Asfo Sanità, e dell’avvocato Domenico Gentile, hanno discusso Carmine Volpe, presidente del Tar Lazio, Sergio Santoro, presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Gustavo Piga, ordinario di Economia Politica all’Università di Roma Tor Vergata, Luciana Perfetti, direttore Ufficio Acquisti Trenitalia, Cristina Lenoci, avvocato, Ettore Figliolia, Avvocatura dello Stato. A moderare, Alessandro Galimberti de Il Sole 24 Ore. A lanciare l’allarme più sentito è stato il presidente Fnip Burlin, che ha espresso preoccupazione per “le dimensioni sproporzionate e irragionevoli dei lotti. Fnip dice sì alla centralizzazione, ma è preoccupata per il binomio centralizzazione/concentrazione della domanda. Le forme di aggregazione devono essere ragionevoli e serve una ricognizione del mercato che garantisca condizioni efficaci di concorrenza. Dal 2014 abbiamo perso mille imprese: è di vitale importanza apportare correttivi al sistema”.

Qui nel video la sintesi dell’evento.