Fipe rivela i mille volti del caffè e le innovazioni sostenibili contro lo spreco alimentare

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi è presente a Host fino al 24 ottobre 2017 con un’area dedicata al “Caffè in tavola e non solo..”, animando lo spazio “Coffee & Restaurant Fipe” (padiglione 10 stand H74-L69), con un programma ricco di eventi, workshop, show cooking e iniziative formative. Tema cardine il caffè, non solo la bevanda più diffusa, ma anche ingrediente versatile e di tendenza in cucina. Ma anche lotta allo spreco e sostenibilità, con il riuso dei fondi di caffè, arricchiranno il programma di eventi, mentre un occhio di riguardo verrà dato come sempre alla formazione dei giovani operatori dei pubblici esercizi del futuro.

“ Il riciclo e il no allo spreco in bar e ristoranti sono soltanto due dei temi cardine della nostra partecipazione a Host, insieme a quello dell’innovazione e della sostenibilità ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe. Ampio spazio sarà riservato alle relazioni di filiera, con particolare riferimento al caffè, ambito per il quale abbiamo assunto l’impegno di sottoscrivere un nuovo contratto con Ica – Associazione Italiana Caffè, che presenteremo martedì 24 ottobre. Nel corso della manifestazione sottolineeremo, ancora una volta, l’importanza della formazione e della valorizzazione delle potenzialità dei nostri giovani con un occhio di riguardo alla cura per il servizio e per il cliente”.

Appuntamento dunque martedì 24 ottobre per la Premiazione di “Fantasie al caffè”, il concorso online lanciato da Fipe ad agosto per i più creativi ristoratori, baristi e futuri chef che hanno colto la sfida di presentare proposte non solo di aspetto gradevole, ma anche di facile esecuzione e originali, preparate con almeno due ingredienti: il caffè e le spezie.

Lunedì 23 ottobre sarà una giornata dedicata al tema della lotta allo spreco alimentare con la presenza dell’on. Chiara Gadda, relatrice della legge che porta il suo nome, e a quello più generale dell’economia circolare. Si partirà alle 14.30 con la tavola rotonda dal titolo “Senza spreco con la doggy bag”, realizzata in collaborazione con Consorzio Comieco e focalizzata sulla possibilità di portarsi a casa il cibo non consumato al ristorante, per poi passare alla testimonianza di Comunicaffè dal titolo “Riciclo: i mille usi dei fondi di caffè”, in programma alle 15.30.

Il martedì chiude la manifestazione con uno sguardo rivolto al futuro: alle 10.30 si parlerà di Alternanza Scuola Lavoro con la presentazione del progetto Fipe-APCI per la formazione dei futuri imprenditori, alle 11.30 saranno presentati i fondamentali del contratto condiviso tra Ica e Fipe che si propone di rendere più collaborativo il rapporto tra torrefattori e esercenti, per poi proseguire alle 14.30 con la tavola rotonda “La tecnologia migliora l’espresso? “ in occasione della quale si cercherà di capire cosa sta avvenendo nel mondo del caffè.

La giornata si concluderà con la degustazione di quanto preparato dai ragazzi durante lo stage “Caffè in tavola e non solo…” e la consegna dei premi ai vincitori del concorso “Fantasie al caffè“.