Il contributo FIMAP alle politiche di pulizie ecosostenibili

Nell’ambito dei propri processi e delle azioni rivolte alla sostenibilità, FIMAP ha realizzato col programma GREENMAP di Habitech e TÜV Italia il GREENBOOKLET.

FIMAP è leader riconosciuta a livello nazionale ed internazionale nella progettazione e produzione di macchine professionali per la pulizia dei pavimenti. FIMAP propone diversi modelli di lavasciuga pavimenti, spazzatrici, aspiratori e monospazzole, adatti ad esaudire ogni tipo di esigenza di pulito, dotati di innovative soluzioni tecnologiche che consentono di raggiungere alti standard di igiene in modo sostenibile e a costi contenuti.

Nel GREENBOOKLET GREENMAP, FIMAP ha mappato i propri prodotti e processi per valorizzarne i principi e le performance di sostenibilità, rispetto ai requisiti dei crediti di LEED V4, sistema internazionale di certificazione di sostenibilità degli asset immobiliari.

Il risultato è la MATRICE di contribuzione di FIMAP rispetto allo standard LEED V4 O+M Operation & Maintenance: i prodotti e le applicazioni FIMAP contribuiscono a specifici crediti delle aree MATERIALS AND RESOURCES – Materiali e risorse – INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY – Qualità ambientale interna – e INNOVATION – Innovazione.



FIMAP ha saputo affermarsi nel proprio settore con un trend di crescita continuo dalla sua nascita nel 1988 arrivando attualmente a contare la presenza in oltre 70 paesi del mondo.

Lo sviluppo dei prodotti è frutto di costante ricerca e innovazione nei processi, nella produzione e nell’attitudine alle esigenze dell’ambiente, sia proprie sia dei propri clienti.

Il prodotto viene quindi considerato in un’ottica integrata sui processi in campo, al fine di ottimizzare e ridurre il consumo di risorse e di fornire strumenti sempre maggiori per il monitoraggio durante la gestione delle attività GREENMAP.

