“Ecoprassi” motore di sviluppo per il settore alberghiero

Si svolgerà giovedi 16 febbraio a Napoli l’evento dedicato alle eco‐prassi quale motore di sviluppo per il settore alberghiero, che si inserisce fra le iniziative previste in occasione del 2017, Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, proclamato dall’ ONU. Il workshop, rivolto a tutti i soggetti che operano nel settore alberghiero quali titolari, gestori, dirigenti di strutture turistiche, sindaci e assessori all’ambiente ed al turismo, si propone di approfondire le tematiche legate all’evoluzione della domanda e dell’offerta nel settore alberghiero, in relazione alla crescente attenzione verso l’ambiente da parte dei consumatori e in considerazione del notevole trend di crescita dei flussi turistici nell’ area napoletana e campana. Si rende necessario un dialogo volto all’individuazione di una strategia condivisa e sostenibile.

