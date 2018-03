Due innovazioni Diversey selezionate per l’ Innovation Awards 2018

Il sistema di disinfezione Diversey’s MoonBeam ™ 3 e il distributore intelligente di biancheria IntelliLinen ™ sono stati entrambi selezionati dalla giuria del 12 ° Interclean Amsterdam Innovation Awards.

Entrambe le novità saranno esposte allo stand Diversey (01.211) in occasione della fiera Interclean di Amsterdam, che si terrà dal 15 al 18 maggio 2018 presso la RAI di Amsterdam. Il MoonBeam ™ 3 può anche essere visto sullo stand 09.106.

Diversey è l’unica azienda ad avere due nominations in diverse categorie. Diversey ha anche vinto l’Innovation Award con Suma Revoflow ™ all’occasione dell’ultima edizione dello show a maggio 2016.

Selezionato per la prima volta nella categoria Equipment, MoonBeam3 è un sistema portatile di disinfezione ospedaliera. Utilizza la potente tecnologia ultravioletta-C (UVC) per uccidere gli agenti patogeni su superfici ad alta sensibilità nelle stanze dei pazienti, sale operatorie e bagni in soli tre minuti. Il Moonbeam3 è dotato di tre bracci regolabili che generano un ampio raggio di luce per disinfettare facilmente sia le superfici orizzontali che verticali delle apparecchiature per la cura del paziente, gli infissi, le rotaie del letto, le postazioni di lavoro, i monitor e molto altro – svolgendo così un ruolo essenziale nella lotta contro l’assistenza sanitaria infezioni associate.

Per la categoria Management & Mobility / E-Cleaning c’è il sistema IntelliLinen che fornisce in tempo reale e in remoto informazioni sul consumo di energia e acqua, aiuta a monitorare la precisione del dosaggio chimico, i tempi di inattività della macchina e i costi operativi giornalieri per prevenire costose interruzioni ed errori nelle operazioni di lavanderia.

Parte della rivoluzionaria piattaforma Internet of Clean ™ di Diversey, IntelliLinen si collega a qualsiasi dispositivo mobile per dare visibilità ai team dell’intero processo di lavaggio. Evidenzia dove i responsabili delle lavanderie possono ridurre il consumo di acqua ed energia, dove il dosaggio chimico può essere più accurato, i livelli di risciacquo possono essere ridotti, quali macchine sono sottoutilizzate o creano colli di bottiglia, dove l’igiene è compromessa e altro.

La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’InnovationLAB nel padiglione 8 della RAI di Amsterdam martedì 15 maggio.