Direzione Nazionale di Legacoop approva la costituzione di “Legacoop Produzione & Servizi”

E’ arrivato anche il via libera della Direzione Nazionale di Legacoop a procedere alla costituzione della nuova associazione “Legacoop Produzione & Servizi”. Come previsto da Statuto infatti spettava alla Direzione l’approvazione per procedere all’integrazione completa ed effettiva tra Legacoop Servizi e Ancpl. Approvazione deliberata all’unanimità a Roma lo scorso 4 luglio.

L’obiettivo, dopo i previsti passaggi negli organismi, è quello di arrivare alla costituzione della nuova associazione entro l’anno e darle decorrenza dal 1° gennaio 2018.

La nuova struttura associativa andrà a rappresentare 2.743 associati tra imprese cooperative e consorzi aderenti (dato aggiornato a giugno 2017), con un volume d’affari di oltre 17 miliardi di euro e una forza lavoro di circa 203.000 addetti, di cui il 70% soci (dati 2015).

I vertici di “Legacoop Produzione & Servizi” sono rappresentati dal Presidente Carlo Zini e il Vice Presidente Fabrizio Bolzoni, rispettivamente attuali presidenti di Ancpl e Legacoop Servizi.

