Concluso il Corso Residenziale Make App di SNS

Si è concluso con successo a Bologna presso il Savoia Hotel Regency il duplice incontro dedicato al Codice degli Appalti a 6 mesi dal Correttivo organizzato dalla Fondazione Scuola Nazionale Servizi riservato agli amministratori, uffici commerciali, gare, legali e di direzione tecnica dell’impresa dei servizi.

Le due giornate sono state caratterizzate da una costante collaborazione e ricca di momenti di confronto con i docenti tra i quali segnaliamo la presenza del Consigliere di Stato della 5° sezione dott. Claudio Contessa che ha affrontato e approfondito i temi del contributo della Giurisprudenza all’evoluzione delle regole sugli appalti pubblici e la responsabilità solidale negli appalti pubblici.

Prossimo appuntamento i primi di febbraio per una due giorni dedicata alle politiche del lavoro e agli adempimenti in tema di trattamento dei dati personali in previsione dell’entrata in vigore del GDPR sulla privacy.

www.scuolanazionaleservizi.it