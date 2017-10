“Cinquant’anni in un’ora”: RCM filma il proprio giubileo

A volte un’ora può durare mezzo secolo, a volte mezzo secolo può volare via nello spazio di un’ora. Comunque la si voglia mettere, i primi 50 anni di RCM sono una ricorrenza storica non solo per la ditta di Casinalbo, fondata nel lontano 1967 e da allora sempre protagonista nel settore delle macchine per la pulizia professionale e lo spazzamento industriale e stradale, ma per un intero mercato.

Un compleanno, anzi, un “giubileo” da incorniciare e ricordare, anche come guida per le nuove generazioni che stanno traghettando l’azienda nel futuro. E così, dopo i grandi festeggiamenti dello scorso 5 ottobre, ora arriva anche uno splendido documentario dal titolo “Cinquant’anni in un’ora”. In poco più di sessanta minuti si ripercorrono, all’insegna del beneaugurante suono “RRR”, che accomuna tutte le iniziali dei membri della famiglia a partire dal fondatore Romeo, cinque decenni di storia e di crescita attraverso le testimonianze dei protagonisti.

Cinquant’anni di sogni, speranze, progetti, errori e successi. “Cinquant’anni è un ben traguardo ma non ci si può fermare ai festeggiamenti. E’ un momento per rilanciare l’azienda con nuove strategie. Sarà una bella sfida”, dice in apertura il CEO Riccardo Raimondi. Che aggiunge: “Non vogliamo essere da meno dei nostri genitori”. Anche per Romolo Raimondi i 50 anni sono “il momento in cui anni di attività e di esperienza vengono messi a frutto per riprendere la strada meglio di prima”.

Spetta poi al presidente Roberto e al direttore tecnico Renzo rievocare le difficoltà e le soddisfazioni degli esordi, con tanti aneddoti e ricordi, e alla “terza generazione”, rappresentata da Raffaella, Riccardo, Raimondo e Raffaele, raccogliere il testimone e guardare avanti. Intervengono anche amici, uomini chiave del Gruppo, consulenti e collaboratori. Un’ora di storia, memoria ed emozioni da una delle aziende più storiche e rappresentative del comparto. Buona visione!