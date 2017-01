Calendario corsi ANID, primo semestre 2017

ANID ha messo a punto, tramite la propria Commissione Formazione con approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il programma di attività formative previste per il primo semestre 2017, rivolte agli addetti delle attività di disinfestazione e derattizzazione. Tutti i corsi si terranno presso il Bologna Airport Hotel.

Il percorso prevede corsi di Base (1 e 2) e di livello Avanzato, corsi per il personale amministrativo e commerciale, oltre a corsi sulle norme Standard, BRC, IFS, ISO 22000, EN 16636 per servizi di Pest Management e di Autocontrollo per la Food Industry .

Quest’anno si terrà anche un corso sull’utilizzo dei Gas Tossici nel Pest Control. L’utilizzo di gas tossici è pratica quanto mai diffusa nel controllo degli agenti infestanti, soprattutto nell’industria molitoria ed in settori specifici dove tale metodologia è consolidata ed efficace e anche dagli Operatori del settore si riscontra una continua richiesta di maggiore informazione.E’ quindi stato programmato un corso, prettamente di carattere informativo e di aggiornamento sullo stato della legislazione, sui prodotti e sulle autorizzazioni, in massima parte connesse alla sicurezza, senza escludere le possibili evoluzioni, anche di tipo alternativo, dell’uso dei gas tossici nelle attività di Pest Control.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria Didattica di Sinergitech: tel 0543.1900870 – cell. 347.0677413 – e mail: licia@disinfestazione.org o consultare il sito www.disinfestazione.org alla pagina Formazione

