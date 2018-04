Arriva in Italia la lavasciuga pavimenti Tennant t350

Già disponibile per demo o vendita, solo da ISC

Sfruttando le tecnologie innovative brevettate da Tennant, il nuovo modello di lavasciuga pavimenti uomo in piedi T350 riduce i costi di pulizia complessivi, fornendo al tempo stesso prestazioni di pulizia superiori, in termini di qualità, sicurezza e comfort per gli operatori.

La lavasciuga pavimenti T350 è stata progettata per offrire una pulizia migliore in meno tempo, sia rispetto alle tradizionali lavasciuga pavimenti uomo a piedi, rispetto alle quali garantisce un aumento di produttività superiore al 25%, sia alle altre macchine uomo in piedi e alle micro uomo a bordo attualmente presenti sul mercato. Grazie ad un design resistente e alla facilità di utilizzo, oggi è possibile pulire oltre 2000 metri quadrati all’ora, con la qualità riconosciuta Tennant.

“Siamo entusiasti di poter presentare questa nuova soluzione ai nostri clienti. E’ una macchina che migliora sensibilmente i risultati del servizio di pulizia perché permette di aumentare la produttività, riducendo la fatica, facendo felici operatori e datori di lavoro“, ha dichiarato Stefano Grosso, Direttore Commerciale di ISC, distributore esclusivo del marchio Tennant in Italia.

Come sempre, Tennant ha come priorità la salute e la sicurezza: dell’operatore, dei consumatori e dell’ambiente. Con la T350, l’operatore in piedi sul predellino mantiene una posizione ergonomicamente corretta perché modifica la velocità con una manopola vicino al volante. Inoltre il rischio di ribaltamento, anche ad alta velocità, è controllato grazie al peso della macchina e alla posizione delle ruote. L’esclusiva tecnologia ec-H2O NanoClean® riduce il consumo di acqua fino al 70% e pulisce efficacemente anche senza l’uso dei detergenti, lasciando pavimenti puliti e sicuri per chi li calpesta, e avendo un minore impatto ambientale.

Per maggiori informazioni: https://www.iscsrl.com/lavasciuga-pavimenti-tennant-t350/

Per scaricare la brochure: https://www.iscsrl.com/wp-content/uploads/Tennant-T350-ISC-Group.pdf

Per richiedere una dimostrazione: https://www.iscsrl.com/chi-siamo/contatti/