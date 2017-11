ANIP-Confindustria premiata agli European Cleaning & Hygiene Awards 2017

ANIP-Confidustria porta a casa un importante risultato con il premio riconosciuto nel prestigioso European Cleaning And Hygiene Awards – categoria ‘Migliori iniziative per la promozione e valorizzazione del settore’ -, per aver realizzato l ’evento LiFE (Labour Intensive Facility Event) e l’ANIP Road Show, con la motivazione di aver contribuito a far emergere il profilo e la percezione del comparto del cleaning, dando visibilità ad un settore importante ma non ancora del tutto compreso in Italia.

Il riconoscimento è stato ricevuto dal presidente Lorenzo Mattioli nella serata finale, celebrata il 9 novembre a Roma presso il Grand Hotel Parco dei Principi, di fronte ad una platea che raccoglieva i più importanti players del settore in ambito europeo.

ANIP, con approccio efficace, ha segnato un profondo spartiacque rispetto all’approccio del passato, attraverso un modo nuovo di confrontarsi sulle problematiche e le prospettive del comparto con una comunicazione avvincente e moderna. Lavoro che la giuria del premio ha recepito pienamente selezionando Life ed il Road show tra ben 140 candidature che hanno portato ad una shortlist in cui l’associazione concorreva, inoltre, con la nomination di Lorenzo Mattioli quale ‘Inspirational leader of the year’.

La prossima edizione, terza dopo quella italiana e spagnola, si terrà a Berlino nel settembre 2018.