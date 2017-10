ANIP-Confindustria e il presidente Lorenzo Mattioli selezionati per l’ European Cleaning and Hygiene Awards

ANIP-Confindustria è in lizza per un prestigioso riconoscimento alla seconda edizione dell’European Cleaning and Hygiene Awards.L’inserimento nella short list del premio – tra ben 140 candidature – è un’importante meta che vede valorizzate sia la leadership di ANIP, sia il modo in cui l’associazione comunica e rappresenta il comparto di riferimento a livello nazionale ed europeo.

Una selezione molto attenta – suddivisa in dieci categorie più uno speciale ‘Premio alla carriera’ – che ha visto la partecipazione dei più importanti player europei al premio lanciato dall’European Cleaning Journal ,organizzato da EMG con mediapartner per l’Italia di GSA.

Finalista nella sezione «Inspirational leader of the year» è il Presidente nazionale di ANIP-Confindustria Lorenzo Mattioli: dinamismo,competenza e capacità nel rendere protagonista l’Associazione hanno consentito al Presidente Mattioli l’ingresso in finale al pari di altri big europei del settore.

Nella lista delle «Migliori iniziative per la promozione e valorizzazione del settore», è stata selezionata ANIP- Confindustria con due attività specifiche: l’evento LiFE (Labour Intensive Facility Event) e l’ANIP Road Show, per aver contribuito a far emergere il profilo e la percezione del comparto del cleaning. Due attività che dal 2016 hanno segnato uno spartiacque rispetto al passato, un modo nuovo di confrontarsi sulle problematiche e le prospettive del comparto con una comunicazione avvincente e moderna.

I premi saranno assegnati durante la serata di Gala al Parco dei Principi Grand Hotel di Roma il prossimo 9 novembre.