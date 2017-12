Alla scoperta della green society

C’è una società fresca, innovatrice, verde e socialmente impegnata che nasce del basso, che si sta diffondendo lentamente ma con caparbietà in tutta la Penisola : è la Green society, poco conosciuta dai decisori politici e dai media ma ben consolidata lungo tutto la Penisola, che Legambiente ha voluto raccontare attraverso le 101 storie di cambiamento nel libro “Alla scoperta della Green society” – a cura di Vittorio Cogliati Dezza ed edito da Edizioni Ambiente.

Il volume è stato presentato il 12 dicembre scorso alla Camera dei Deputati, alla presenza della Presidente Laura Boldrini. L’incontro, presieduto dalla Presidente di Legambiente Rossella Muroni, oltre all’autore del volume, ha visto la partecipazione anche di Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera, e soprattutto di molti protagonisti delle 101 storie.

E in questa occasione, Legambiente ha lanciato un chiaro messaggio alla classe dirigente politica, troppo spesso miope e poco attenta al grande fermento della società green dove l’impegno ambientale e sociale si intrecciano con l’obiettivo di produrre cambiamento in una nuova dimensione comunitaria, per ribadire l’importanza di guardare e conoscere queste esperienze e trovare il modo per replicarle su tutto il territorio nazionale.

“L’Italia della Green society – ha dichiarato Rossella Muroni, Presidente nazionale di Legambiente – ci lascia ben sperare sulla resilienza degli italiani e sulla loro disponibilità al cambiamento. Le 101 storie raccolte in questo libro dimostrano, infatti, quanto l’ambiente non sia più un limite allo sviluppo ma il prerequisito per uno sviluppo durevole e più felice per tutti. Quello che chiediamo ai decisori politici è di aprire gli occhi, di guardare e conoscere davvero queste esperienze che partono dal basso e che provano a dare risposte alla crisi ambientale, all’aumento delle povertà e delle disuguaglianze e a quel bisogno di socialità che oggi si ricerca”.

Lotta al consumo di suolo, bellezza, cibo, mobilità, orti sociali, turismo, volontariato sono alcuni dei settori esplorati dal volume che offre un viaggio in quell’Italia che crede nel cambiamento, che si dà fare, disponibile a muoversi, produrre, spostarsi, consumare in maniera più equa, sostenibile, giusta.

A cura di Vittorio Cogliati Dezza

Edizioni Ambiente

256 pagine

ISBN: 9788866272137

FORMATO: 15×23