Al via la quarta edizione delle 5 Giornate di Milano

Dopo il successo delle prime tre edizioni delle 5 giornate di Milano, riparte dal prossimo aprile 2018 il ciclo di seminari organizzato da ALE, l’Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità assieme alla Fondazione Scuola Nazionale Servizi.

Il ciclo seminariale di quest’anno è reso possibile grazie al prezioso contributo delle ditte Camst, Ecosì, Randstad, Sogesi e UnipolSai. Media partner dell’evento sono Gsanews e la rivista TEME.

ALE e SNS, in un’ottica di sempre più stretta collaborazione, hanno pianificato in questi ultimi anni degli interventi formativi e di assistenza che, per il 2018, si svolgeranno da aprile a novembre nelle più importanti strutture ospedaliere milanesi. I seminari affronteranno le novità, le criticità e gli aspetti gestionali degli appalti di servizi presso le aziende sanitarie ed ospedaliere.

Una delle chiavi del successo delle 5 Giornate è stata l’aver creato uno spazio dove committenti ed imprese possono, in maniera trasparente, dialogare, confrontarsi e crescere insieme professionalmente. Nei primi tre anni hanno, infatti, partecipato ai seminari oltre 1000 tra provveditori, DEC, RUP e rappresentanti di imprese. Anche quest’anno, come per la precedente edizione, i seminari si caratterizzeranno anche per la presentazione, da parte della Scuola Nazionale Servizi, di finestre informative su pratiche di successo nella gestione di contratti di servizi provenienti da altre esperienze.

Di seguito le date e gli argomenti delle 5 Giornate:

13 aprile 2018 – Gare ARCA servizi sanitari: criticità della fase di passaggio degli accordi quadro agli appalti specifici.

criticità della fase di passaggio degli accordi quadro agli appalti specifici. 11 maggio 2018 – Cosa succede: focus sulle ultime novità in tema bando tipo Anac, qualificazione delle stazioni appaltanti e incentivi ex art. 113 ex D.lgs 50/2016

focus sulle ultime novità in tema bando tipo Anac, qualificazione delle stazioni appaltanti e incentivi ex art. 113 ex D.lgs 50/2016 15 giugno 2018 – L’esecuzione del contratto: ricognizione delle criticità più rilevanti e tentativi di risposta da parte degli esperti della SNS

ricognizione delle criticità più rilevanti e tentativi di risposta da parte degli esperti della SNS 28 settembre 2018 – Logistica ospedaliera : Le novità tecnologiche e le buone pratiche di razionalizzazione organizzativa adottate dalle Aziende Sanitarie.

: Le novità tecnologiche e le buone pratiche di razionalizzazione organizzativa adottate dalle Aziende Sanitarie. La Gestione dei collaboratori: l’importanza delle “soft skills” per un’efficiente organizzazione del lavoro.

l’importanza delle “soft skills” per un’efficiente organizzazione del lavoro. 30 novembre 2018 – Regole di sistema per il nuovo anno: il punto della situazione con il dirigente delegato della DG Welfare di Regione Lombardia

Le date degli argomenti potrebbero subire delle variazioni.Per informazioni e iscrizioni:

www.scuolanazionaleservizi.it