“AIISA: punto di riferimento dell’igiene aeraulica”

Dal 9 all’11 maggio, a Verona, è in programma il 10° Convegno ANAM (AIISA NADCA Annual Meeting) intitolato “AIISA: punto di riferimento dell’igiene aeraulica”, con una sessione per soli soci (il 9 e il 10, con esami ASCS e Assemblea Generale) e una sessione generale venerdì 11. Intervengono il presidente AIISA Andrea Casa (Le figure professionali in materia di igiene aeraulica), poi Oscar Di Marino, DS Presidio Ospedaliero “E. Bassini” di Cinisello Balsamo (“Un buon capitolato tecnico è il primo atto nella prevenzione di Legionella sp”), Alessandro Temperini, presidente AerNova (I componenti aeraulici per la protezione all’incendio: la corretta manutenzione), Pietro Borgognoni, consigliere AIISA (Il Protocollo Operativo AIISA: la prima revisione) e Luigi Bontempi, delegato UNI – CTI – ASHRAE e ISIAQ Member (Le novità sulla filtrazione dell’aria introdotte dalla nuova normativa).

