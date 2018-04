Ad Interclean Amsterdam Healthcare Forum 2018

Tra le novità dell’imminente edizione di Interclean Amsterdam, la principale fiera internazionale della pulizia e dell’igiene, ce n’è una di particolare interesse per gli operatori del cleaning in ambito sanitario e per chiunque si occupa di igiene ospedaliera e di lotta alle infezioni correlate all’assistenza.

Mercoledì 16 maggio, secondo giorno di fiera, verrà infatti offerta ai professionisti della pulizia e del settore sanitario la possibilità di prendere parte a un’esperienza educativa unica: il primo Healthcare Cleaning Forum. “La malattia e l’infezione non conoscono confini, e così nemmeno la nostra conoscenza e la comprensione su come prevenirli”, afferma il professor Didier Pittet, direttore del programma di controllo delle infezioni e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla sicurezza dei pazienti. Che prosegue: “Ecco perché abbiamo pensato al primo Forum internazionale sulla salute: riunendo professionisti del settore sanitario e della pulizia per discutere le loro sfide, miriamo a migliorare le comunicazioni tra le due aree e trovare il modo più efficace per affrontare le problematiche correlate alle infezioni ospedaliere.”

Vario e diversificato il programma delle sessioni dell’Healthcare Cleaning Forum, che si susseguiranno a ritmo intenso dalle 10 alle 16, a cura numerosi esperti internazionali. Verranno approfonditi molti argomenti chiave, ma sarà anche l’occasione di sviluppare la consapevolezza dell’importanza della pulizia e discutere sulle ultime ricerche, con l’obiettivo principale di aumentare la sicurezza del paziente e ridurre l’uso di antibiotici.

Fra i temi principali: i migliori metodi per educare, formare e ottimizzare la pulizia; la valorizzazione del ruolo della pulizia in relazione alla sicurezza di pazienti e personale; l’impatto economico che incide sulle organizzazioni sanitarie; il ruolo delle nuove tecnologie. Ampio spazio anche al dibattito, con una sessione di domande e risposte tra i partecipanti.

Healthcare Cleaning Forum si presenta come uno dei primi eventi nel suo genere che riunisce i professionisti del settore sanitario nel mondo.

. https://www.intercleanshow.com/en/amsterdam/healthcare-cleaning-forum/