A Tokyo le proposte Diversey per la sicurezza alimentare di domani

Diversey Consulting metterà in mostra le sue soluzioni per la sicurezza alimentare e la gestione della qualità in occasione della prossima GFSI – Global Food Safety Conference che si terrà a Tokyo dal 5 all’8 marzo prossimi. La “quattro giorni” giapponese vedrà la partecipazione di oltre 1.000 professionisti della sicurezza alimentare provenienti da più di 50 Paesi del mondo. Sarà l’occasione di incontrarsi, scambiarsi best practices, esperienze e conoscenze su un settore tanto importante all’insegna del “Cibo sicuro per i consumatori ovunque”, il claim che è stato scelto come titolo per questa edizione.

Proteggere cibo e consumatori

Un’idea perfettamente condivisa da Diversey, che da sempre è alla ricerca di soluzioni attive per assicurare sicurezza e misure innovative per la qualità del cibo. “Siamo orgogliosi di essere co-sponsor di questo evento insieme a CxS quest’anno”, commenta Ilham Khadri, CEO e Presidente di Diversey. Che prosegue: “Il nostro obiettivo è proteggere il cibo, i consumatori e l’immagine delle aziende grazie alle nostre innovazioni tecnologiche. Stiamo cercando di potenziare il futuro dell’igiene di pari passo con quello dell’industria alimentare”.

Le novità più attese

Fra le novità più attese in casa Diversey c’è senz’altro IntelliConsult™: si tratta di una soluzione innovativa che permette di attivare tutti i dati relativi alla sicurezza del cibo, incluse check list digitali e monitoraggio della temperatura. Tutto questo può essere raccolto in un cloud, poi analizzato e riportato in un dashboard integrato. Il sistema è parte della piattaforma Internet of Clean™, che monitora da remoto macchine, attrezzature e operazioni di pulizia attraverso dati generati da appositi sensori. Da seguire con attenzione anche le iniziative di e-learning, o formazione a distanza, che si realizzano attraverso i corsi della Diversey Hygiene and Food Safety Academy, ospitati sul “Learning Management System”: una soluzione che semplifica la formazione del personale, ottimizza la gestione delle attività formative e riduce i costi.

L’appuntamento dell’8 marzo

Tra gli appuntamenti con la tecnologia innovativa, da segnare quello dell’8 marzo, dalle 8.15 alle 9.15, presso il Palais Royal C, dove si svolgerà una sessione sull’impatto delle nuove tecnologie sulla sicurezza alimentare (titolo in inglese: “How is technology impacting food safety culture within our industry?”), moderata da Robert B. Gravani con interventi di esperti del settore industriale che discuteranno sulle ripercussioni delle innovazioni tecnologiche e scientifiche sui comportamenti umani e sulla cultura delle organizzazioni.