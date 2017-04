A Pulire2017 si celebreranno i 25 anni di Ecolabel Ue

In occasione della celebrazione dei venticinque anni dalla nascita della certificazione di qualità ecologica Ecolabel UE, la sezione Ecolabel Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit ed Ispra, in collaborazione con Afidamp hanno organizzato alcuni momenti di approfondimento sulla certificazione.

Il 24 maggio 2017, a Verona, all’interno della fiera Pulire, nel corso della giornata che la manifestazione dedica al tema dell’economia circolare, verrà presentato lo schema Ecolabel Ue con uno speciale focus sull’aggiornamento dei criteri ecologici che riguardano il settore della detergenza (di imminente pubblicazione) e saranno premiate le aziende vincitrici della seconda edizione del Premio Nazionale Ecolabel UE per l’innovazione e la comunicazione.

L’evento si rivolgerà a produttori e distributori di prodotti certificati Ecolabel e a tutte le aziende e ai singoli interessati al tema.

Il programma con gli orari (che presto sarà aggiornato con i relatori) è disponibile sul sito della manifestazione www.pulire-it.com, nella sezione “eventi”.

Il 31 maggio a Bruxelles, nell’ambito della “green week” europea si terrà invece un convegno su Ecolabel UE ed i “green jobs”. Per maggiori informazioni sulle ulteriori iniziative in programma : http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Fonte: Ufficio Stampa e Comunicazione Afidamp