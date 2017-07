A Milano i rifiuti si raccolgono anche in bici con T-riciclo

Amsa, società del Gruppo A2A, potenzia i servizi di spazzamento e pulizia di Milano con il T-Riciclo, un innovativo veicolo fotovoltaico a pedalata assistita.

La presentazione del nuovo servizio si è tenuta in piazza Duomo, il 27 giugno, in occasione della Class Digital Experience Week 2, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell’Assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli, dell’editore di Class Paolo Panerai e del Direttore Operativo di Amsa Mauro De Cillis.

Il nuovo mezzo a disposizione dei milanesi, denominato “T-Riciclo”, è una soluzione tecnologica progettata per migliorare l’efficienza del servizio di pulizia delle strade: il veicolo infatti ha la caratteristica di potersi muovere rapidamente e liberamente in zone a traffico limitato, aree pedonali o con modifiche alla viabilità. Il T-Riciclo inoltre ha il pregio di essere un veicolo ecologico alimentato con energia rinnovabile, dotato di pannello fotovoltaico e batteria per l’accumulo dell’energia.

Il nuovo servizio copre quartieri periferici e aree centrali di Milano, garantendo un costante presidio di Amsa sul territorio. In totale sono 12 i T-Riciclo che dal 28 giugno operano in città, distribuiti in tutti i Municipi di Milano..

Gli operatori alla guida dei T-Riciclo, oltre ad assicurare una maggiore pulizia, rappresentano un filo diretto della città con l’azienda: potranno raccogliere segnalazioni di eventuali problemi e diventare un punto di riferimento per i cittadini. Inoltre potranno favorire le attività di controllo per scoraggiare comportamenti scorretti e incivili relativi all’abbandono dei rifiuti in strada. Grazie alla capacità di stoccaggio dei rifiuti del T-Riciclo, dotato di due vani dalla capacità di 120 litri l’uno, gli operatori si occuperanno anche dello svuotamento straordinario dei cestini.

Il T-Riciclo ha anche una non meno importante funzione informativa: il veicolo viene personalizzato in base alle campagne di sensibilizzazione promosse da Amsa, ad esempio sull’uso corretto dei cestini stradali, per contrastare la dispersione dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente e l’abbandono di rifiuti in strada.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16. Durante la notte i T-Riciclo vengono ospitati all’interno di alcune sedi dei Municipi e negli spazi dell’Università Bicocca e del Politecnico di Milano, che hanno patrocinato l’iniziativa di Amsa, in modo da ridurre al massimo i tempi di percorrenza per raggiungere l’itinerario assegnato nel quartiere.

www.amsa.it

Foto:http://www.ecodallecitta.it/