Dussmann: a Lignano piccoli chef crescono

Oggi, martedì 10 e il prossimo 17 aprile, presso le scuole primarie di Lignano Sabbiadoro (Udine) si terranno due lezioni del piano di educazione alimentare promosso da Dussmann, l’azienda di ristorazione collettiva, e l’amministrazione comunale. Si tratta di un progetto che comprende 82 incontri e 182 ore all’anno dedicate al benessere di bambini e adulti in cui l’azienda fornisce, per ogni iniziativa proposta, del materiale a supporto che rimarrà in dotazione delle strutture scolastiche.

A scuola, i bambini, guidati dalla Dott.ssa Falessi e dalla Dott.ssa Sguotti, partecipano ai laboratori le cui attività sono basate su un approccio ludico e operativo in grado di conquistare l’attenzione dei più piccoli e far toccare loro con mano ciò di cui si parla. L’offerta educativa è stata pensata per trattare anche l’aspetto più cognitivo dell’argomento, raccontando, seppur in forma sintetica, la storia dei cibi e la loro funzione per il nostro corpo.

Indossati cuffiette e grembiulini, durante la mattinata, i bambini realizzeranno gustose crostatine di mele andando alla scoperta delle caratteristiche organolettiche e morfologiche di questo frutto. Nel pomeriggio si terrà la lezione Impariamo a gustare in classe dedicata ai cinque sensi – vista, udito, gusto, tatto e olfatto – con il riconoscimento dell’acido, dell’amaro, del salato e del dolce, prove semplici di analisi sensoriale mediante assaggi.

Il 17 aprile invece sarà la volta de La prima colazione… a scuola! , un laboratorio che si terrà nel refettorio della Scuola, coinvolgerà tutte le classi e approfondirà i concetti educativi alla base di una sana alimentazione, con ausilio di supporto informatico. I bambini approcceranno nuovi cibi e consumeranno pane e fette biscottate integrali combinandoli con marmellata, miele e un po’ di ricotta.

Le iniziative in programma questa settimana fanno parte di un percorso, come da bando di gara e in accordo con l’amministrazione, che ha visto protagonisti lo scorso mese di marzo, in due corsi di cucina, anche i genitori. Dopo un’introduzione in aula sulle proprietà nutrizionali di questi alimenti, mamme e papà, come cuochi amatoriali, hanno attentamente seguito le indicazioni della cuoca Katy Calligher che ha descritto nel dettaglio la preparazione delle ricette coinvolgendoli con entusiasmo. Gli adulti si sono messi alla prova con sfiziose ricette a base di legumi e pesce da poter riproporre a casa con l’obiettivo di stimolare e invogliare i bambini al consumo di questi alimenti poco graditi e a volte sconosciuti. Cucinando e assaggiando sono trascorse queste due serate in un clima sereno e di piacevole condivisione.

Lotta all’obesità

Dussmann service, che da sempre integra la creatività italiana con la precisione tedesca, opera da oltre 40 anni nel settore della ristorazione ed offre alla cittadinanza un livello di qualità concreta e tangibile grazie a un sistema certificato di rintracciabilità, all’adozione di diete speciali, al monitoraggio del gradimento del pasto e alle analisi microbiologiche che vengono condotte ogni giorno a tutela dei consumatori. I centri di cottura Dussmann sono dotati di attrezzature e macchinari all’avanguardia che offrono la massima qualità e igienicità nel rispetto delle normative.

www.dussmann.it