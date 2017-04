X Simposio sulla Difesa antiparassitaria nelle Industrie alimentari

A Piacenza, presso la sede dell’Università Cattolica, dal 20 al 22 settembre avrà luogo il quinquennale Simposio “La difesa antiparassitaria nelle industrie alimentari e la protezione degli alimenti”, che giunge quest’anno alla decima edizione.

Si tratta di un traguardo rilevante per l’ormai storico convegno piacentino che ogni cinque anni, dal 1972 ad oggi, ha avuto l’obiettivo di fare il punto sul tema della tutela degli alimenti, incentivandone l’evoluzione a vantaggio della qualità del prodotto e della sicurezza del consumatore.

Il Simposio sarà articolato in sessioni per argomenti presentati come relazioni, comunicazioni orali e poster. Le tematiche saranno principalmente le seguenti: gli artropodi infestanti le derrate e le industrie alimentari; i vertebrati nell’ambiente antropico; tecniche di monitoraggio e difesa (mezzi e metodi chimici, fisici, biotecnici e biologici); analisi entomologiche e delle impurità solide degli alimenti; muffe, micotossine e problematiche correlate; aspetti giuridici e normativi.

L’organizzazione del Simposio è coordinata dai prof.ri Emanuele Mazzoni e Rinaldo Nicoli Aldini del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili (DI.PRO.VE.S.), Area Protezione sostenibile delle piante e degli alimenti (già Istituto di Entomologia e Patologia vegetale), della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica.

L’auspicio degli organizzatori è che il decimo Simposio, come i precedenti, con l’ampia partecipazione delle componenti professionali coinvolte (mondo accademico, industrie, imprese di disinfestazione, enti pubblici preposti al controllo), sia testimone e promotore di eccellenza per la qualità e la sicurezza degli alimenti.

Tutte le informazioni (tematiche trattate, scadenze per la presentazione dei lavori, modalità e quote di iscrizione, ecc.) sono disponibili all’indirizzo

http://www.unicatt.it/simposio-difesa-alimenti