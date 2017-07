Un progetto europeo per recuperare materie preziose dai RAEE

Grazie al progetto CRM (Critical Raw Material), fino a dicembre 2017 in due punti vendita milanesi di Coop Lombardia sarà possibile conferire in appositi contenitori i piccoli elettrodomestici non più funzionanti. Smartphone, cellulari, tablet, fotocamere: questi sono solo alcuni dei piccoli elettrodomestici che, una volta giunti a fine vita, vengono spesso dimenticati nei cassetti di casa oppure finiscono nella raccolta indifferenziata. Contengono invece numerosi materiali “critici” (cioè di difficile reperimento in natura) che sono essenziali da recuperare e vanno pertanto gestiti in modo corretto.

Ecodom, Amsa e Coop Lombardia hanno inaugurato a Milano una raccolta sperimentale proprio dei piccoli apparecchi elettrici ed elettronici non più in uso.I contenitori del progetto CRM saranno posizionati fino a dicembre 2017 presso due punti vendita COOP in via Palmanova e presso il centro La Torre di via Gozzoli. Questa iniziativa si affianca alla raccolta “itinerante” effettuata da settembre 2016 in diversi punti della città. Tutti i RAEE raccolti verranno trasferiti presso appositi impianti di trattamento, dove saranno effettuate ricerche per ottimizzare il recupero dei materiali critici.

“La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti a Milano è diventata un modello di riferimento per molte importanti municipalità europee e mondiali. Amsa ha recentemente presentato all’Amministrazione Comunale un articolato piano strategico per migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata, che a Milano ha raggiunto il 54% – dichiara Mauro De Cillis, Direttore Operativo di AMSA – Nel 2016 Amsa ha raccolto e avviato a recupero 3.405 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici, registrando un aumento del 14 per cento rispetto all’anno precedente. Il progetto CRM Recovery ci permette di estendere la rete di raccolta, con punti aggiuntivi alle riciclerie e al Centro Ambientale Mobile, e quindi di intercettare maggiori quantitativi di rifiuti”.