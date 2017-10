Ritorna, in via sperimentale, il vuoto a rendere

Dal 10 ottobre 2017 sarà in vigore il DM 3 luglio 2017, n.142, con il quale il Ministero dell’Ambiente introduce un sistema sperimentale di vuoto a rendere, su cauzione, per le bottiglie di acqua minerale e birra. E’ quanto previsto dal regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che disciplina la “sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo”.

“Un Paese proiettato nell’economia circolare come l’Italia – ha detto il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – non può che guardare con interesse a una pratica come il vuoto a rendere, già diffusa con successo in altri Paesi. Questo decreto dà una possibilità a consumatori e imprese di scoprire una buona pratica che aiuta l’ambiente, produce meno rifiuti e fa risparmiare soldi”.

Il vuoto a rendere vuole sensibilizzare i consumatori sull’importanza del riutilizzo e diminuire la produzione di rifiuti: basti pensare che gli stessi contenitori, bottiglie più resistenti in vetro, plastica o altri materiali, potranno essere riutilizzati oltre dieci volte prima di divenire scarto. Altro obiettivo del decreto è quello di valutare la fattibilità tecnico-economica e ambientale del sistema del vuoto a rendere, per stabilire se la pratica sia da confermare ed estendere ad altri tipi di prodotto al termine del periodo di sperimentazione.

Gli esercenti aderiscono volontariamente al sistema del vuoto a rendere e versano una cauzione contestualmente all’acquisto dell’imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio vuoto. Il Ministero dell’Ambiente può concedere il suo patrocinio e l’uso del logo ministeriale su richiesta degli operatori che realizzano campagne di comunicazione sul sistema del vuoto a rendere.

La sperimentazione avrà durata di un anno a partire dal 7 febbraio 2018.