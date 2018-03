Ad Amsterdam,il primo supermercato del mondo senza plastica

E’ possibile un supermercato con prodotti “plastic-free”, senza plastica? Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, è possibile. Nella città olandese, infatti, ha aperto il primo reparto al mondo di un supermercato in cui, in oltre settecento prodotti esposti di vario genere tutti di materiale “compostabile” o vetro e metalli, non viene utilizzata in alcun modo la plastica. Si tratta di un punto vendita della catena di cibo biologico Ekoplaza, che ha promesso di estendere simili reparti in tutti i suoi 74 supermercati del Paese entro la fine del 2018. Il presidente di Ekoplaza, Erik Does, ha detto che si tratta di “una pietra fondamentale per un futuro migliore”.

L’annuncio arriva in un momento in cui l’Europa (e non solo) sta cercando di ridurre al massimo l’utilizzo di plastica, i cui rifiuti oramai abbondano sulla terraferma e nei mari di tutto il mondo. L’Ue ha dichiarato guerra alla plastica di recente, chiedendo ai paesi membri di far sì che quella utilizzata sia tutta riciclabile entro il 2030. Anche la premier britannica Theresa May ha proclamato nuove misure per ridurre sensibilmente l’utilizzo di questo materiale, mentre la Cina ha fatto sapere che non accoglierà più le milioni di tonnellate di plastica che sinora accettava dai paesi occidentali per smaltirli sul proprio territorio.

Fonte: La Repubblica, 28 febbraio