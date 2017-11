Torna “Noi robot”: Formula Servizi porta la fantascienza nel cuore di Cesena

Il titolo, suggestivo e molto evocativo, sembra ripreso da una mitica raccolta di racconti di Isaac Aasimov. E in effetti la fantascienza, in tutti i suoi risvolti, c’entra eccome: “Noi robot”, il festival della scienza e dell’innovazione con mostre, laboratori e incontri di approfondimento in programma dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 18.30, torna a Cesena, nei locali del palazzo del Capitano in piazza Almerici, dal 18 novembre al 7 gennaio 2018.

L’evento è organizzato da Formula Servizi, Mufant, Lego Education, Fondazione Cm, con il patrocinio del Comune di Cesena, della Biblioteca Malatestiana e della Regione Emilia-Romagna. Ma che cos’è di preciso “Noi robot”? Si tratta di un vasto e ricchissimo percorso curato dal Mufant, Museo della Fantascienza di Torino: in esposizione rarità, curiosità e veri e propri pezzi di storia di un genere letterario, cinematografico ed artistico che ha fatto sognare intere generazioni, fra centinaia di oggetti collezionabili, prime edizioni, libri illustrati ottocenteschi, giocattoli vintage, modellini, materiali cinematografici, vinili, fumetti, cartoline e molto altro a tema robot.

A margine della mostra saranno organizzate moltissime attività pedagogiche e di intrattenimento legate al mondo dei robot, grazie anche ad automi costruiti con i mattoncini Lego. L’impegno di Formula Servizi per la Cultura è ormai cosa nota nel settore. Alla conferenza stampa di presentazione, oggi 17 novembre, partecipa, accanto al sindaco di Cesena Paolo Lucchi e a Dario Netto, direttore del Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese, il presidente di Formula Servizi Graziano Rinaldini. C’è anche la possibilità di effettuare visite per le scuole, con prenotazione obbligatoria al numero 3489111512 (dalle 9 alle 13)

Email: didattica@formulaservizi.it

www.formulaservizi.it