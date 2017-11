Ormai alle porte il salone Hygienalia + Pulire

La quarta edizione del salone Hygienalia Pulire, avrà luogo a Madrid dal 14 al 16 novembre 2017 con il claim “Cresci con noi”. Hygienalia + Pulire ha avuto dalla sua prima edizione la sostenibilità come sfondo, rafforzando il suo impegno e quello dei suoi espositori nello sviluppo di prodotti e servizi sempre più rispettosi dell’ambiente.

Organizzato congiuntamente da Feria Valencia, Aude Business Events e AFIDAMP Servizi, in collaborazione con ASFEL come promotore, Hygienalia + Pulire è la principale fiera del settore in Spagna.

Nell’ultima edizione, ha visto la partecipazione di 120 espositori diretti e più di 5.000 visitatori professionisti, di cui il 58% apparteneva ai servizi di distribuzione e pulizia e al 42% ai clienti finali dei settori industriali, HORECA, pubblica amministrazione ecc.

Hygienalia + Pulire sarà aperta nel padiglione in vetro della Casa de Campo (Madrid), per tutti i professionisti che decidono di visitarlo, 14 e 15 novembre dalle 10:00 alle 19:00, il 16 novembre dalle 10:00 alle 17:00

La registrazione online dei visitatori è ora disponibile sul sito web

www.hygienalia-pulire.com