Persone e miglioramento continuo nell’era 4.0

“BACK TO PEOPLE”

Il 29 novembre torna l’appuntamento con Masaaki Imai in Italia

Le persone al centro. Anche e soprattutto dello sviluppo tecnologico. Torna l’appuntamento con Masaaki Imai, una vera leggenda nel campo del miglioramento continuo che sarà in Italia il 29 novembre, per un appuntamento aperto al pubblico dalle 14.30 alle 18.00.

La location di quest’anno sarà il FICO Eataly World, il più grande parco agroalimentare del mondo.

L’evento sarà dedicato al ruolo delle persone e al miglioramento continuo nell’era di Industry 4.0: per migliorare quello che già c’è e per costruire il futuro.Un importante panel di storie aziendali e testimonial tra cui Giuseppe Parola Industrial Director di BTicino, Andrea Occari Supply Chain & Production Manager di Carpigiani Group – Ali Spa, Simone Ferrari CEO di Faist Light Metals e Tiziano Toschi, Senior Vice President Global R&D Food Preparation di Electrolux, che condivideranno percorsi e strumenti per il miglioramento continuo nell’era 4.0.

Una parte specifica sarà dedicata ai percorsi di sviluppo del Management con la testimonianza di Euclides Coimbra, CEO di Kaizen Institute Western Europe, che parlerà di esperienze di sviluppo internazionali.

All’interno dell’evento troverà spazio anche la premiazione dei vincitori del Kaizen Award Italia 2017, che avranno l’onore di ricevere il premio proprio da Masaaki Imai. Saliranno quindi sul palco Carpigiani Group-Ali Spa, Interroll SA, Fondazione Poliambulanza, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese.

L’incontro si terrà dalle 14:30 alle 18:00 e sarà seguito da un aperitivo di networking.

Iscriviti subito, l’evento è gratuito e l’iscrizione obbligatoria.

