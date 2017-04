“Mercato pubblico, centralizzazione e tutela della concorrenza”

Le questioni sul tavolo

Qual è l’impatto della centralizzazione degli acquisti pubblici sulle imprese? Quale il ruolo delle grandi centrali di committenza? I bandi pubblici di servizi sono proporzionati alla realtà del mercato di riferimento? Le mega convenzioni bandite dalle grandi centrali consentono un reale risparmio alla Pubblica Amministrazione? Come e in che misura si stanno rispettando le indicazioni europee sul favor partecipationis recepite dal nuovo Codice degli appalti? C’è una differenza tra “centralizzazione” e “aggregazione”?

Un evento unico

Per rispondere a queste e altre domande di stringente attualità per le imprese, Confcommercio Imprese per l’Italia e Fnip – Federazione Nazionale delle imprese di Pulizia, Disinfestazione, Servizi e Multiservizi, hanno organizzato il prossimo 20 aprile a Roma, dalle 14.30, presso la sede Confcommercio di Piazza G. G. Belli 2, Sala Orlando, la Tavola Rotonda “Mercato pubblico, centralizzazione e tutela della concorrenza”. Si confronteranno sull’ argomento rappresentanti delle imprese, ricercatori, esperti ed esponenti di entrambi i gradi della magistratura amministrativa, delle committenze pubbliche, dell’Avvocatura dello Stato e delle istituzioni in un evento che per la prima volta mette al centro uno dei problemi attualmente più sentiti dalle imprese del settore.

Gli obiettivi

L’obiettivo è quello di tracciare il quadro degli effetti prodotti dalla centralizzazione degli acquisti, nel settore dei servizi ad altissimo contenuto di manodopera, e non solo, attuata attraverso bandi di convenzioni o gare di importi talmente elevati da escludere la partecipazione diretta di grandissima parte delle imprese che formano il mercato. Verranno analizzate le ricadute sociali ed economiche, l’apertura o meno del mercato ad un’ incondizionata concorrenza e l’effettività di un risparmio per la PA. Tutto alla luce della Direttiva Europea, di recente recepimento, degli ultimi orientamenti della magistratura amministrativa e delle iniziative assunte a riguardo dalle autorità indipendenti per competenza coinvolte.

Il panel dei relatori

Dopo i saluti di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, e l’introduzione di Nicola Burlin, presidente Fnip, Massimo Riem, presidente Asfo Sanità, e dell’avvocato Domenico Gentile, discuteranno Carmine Volpe, presidente del Tar Lazio, Sergio Santoro, presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Gustavo Piga, ordinario di Economia Politica all’Università di Roma Tor Vergata, Luciana Perfetti, direttore Ufficio Acquisti Trenitalia, Cristina Lenoci, avvocato, Ettore Figliolia, Avvocatura dello Stato, Stefano Esposito Vice Presidente VIII Comm. Lavori Pubblici e Comunicazioni .

Modera Alessandro Galimberti de Il Sole 24 Ore. Assolutamente da non perdere.

LOCANDINA INVITO