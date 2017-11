ISSA/INTERCLEAN Amsterdam diventa INTERCLEAN Amsterdam

Il nome della famosa fiera di pulizia e igiene, che attrae le imprese di pulizia professionale da tutto il mondo, è stato ufficialmente cambiato da Issa/Interclean Amsterdam, a INTERCLEAN Amsterdam– riportando il famoso marchio gestito da Rai Amsterdam.

Questo a seguito dell’annuncio che Rai Amsterdam e Issa sono arrivati alla decisione di porre fine alla loro alleanza e perseguire imprese separate.

Il cambiamento del titolo dello show avviene con effetto immediato – e diventa il marchio per tutti i futuri eventi Rai Amsterdam per l’industria della pulizia professionale. L’obiettivo di INTERCLEAN è creare un ambiente vivente più pulito e sano per tutti. E continuerà ad essere sinonimo di sviluppo di prodotti e soluzioni innovative per superare le sfide di pulizia e igiene delle imprese in tutto il mondo.

Il fulcro dell’evento INTERCLEAN di Amsterdam resterà la promozione dell’ambiente per il cambiamento e l’innovazione nell’industria della pulizia professionale. Continuerà a rappresentare le aziende che espongono una vasta gamma di prodotti per la pulizia che copre macchine, attrezzature, detergenti e servizi igienici-così come le soluzioni per l’assistenza sanitaria, industriale, istituzionale, retail e hospitality.

In particolare, l’introduzione di un padiglione per la pulizia e igiene sanitaria per il 2018 dimostrerà la capacità del marchio di attirare esperti sanitari di tutto il mondo e di creare consapevolezza dell’impatto economico positivo della pulizia nel settore dei servizi sanitari.

“Con il cambiamento di INTERCLEAN Amsterdam, noi continueremo a svolgere il nostro ruolo di promotori di innovazione nel settore della pulizia professionale”, ha detto Rob den Hertog, direttore INTERCLEAN.

“Il marchio INTERCLEAN ha una ricca storia che ci porta tanto orgoglio, e abbiamo rappresentato nel logo aggiornato”, ha continuato den Hertog “i nuovi elementi che simboleggiano chi siamo diventati e cosa siamo oggi: il luogo dove scoprire le più avanzate tecnologie che trasformeranno e modernizzeranno il mondo della pulizia professionale. ”

https://www.intercleanshow.com/en/amsterdam