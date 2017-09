ISSA / INTERCLEAN 2017 in scena a Istanbul

Macchine per la pulizia dei pavimenti, carta, prodotti chimici, sostenibilità e igiene ospedaliera sono i cinque dei settori chiave presenti a Issa/Interclean Istanbul, la fiera biennale che si terrà da 18 al 20 ottobre prossimi a Istanbul in Turchia.La Turchia è una delle economie in più rapida crescita del mondo ed è sede di un mercato in espansione per l’industria della pulizia.

Issa/Interclean Istanbul fornisce un’opportunità senza eguali per espandere l’ attività in Eurasia perché: offre una panoramica completa degli ultimi prodotti e servizi del settore, è una piattaforma di lancio per nuovi prodotti, ha un programma di incontri programmati per collegarsi più facilmente con i produttori. Questa edizione avrà una nuova collocazione e si terrà all’ Istanbul Congress Center.

www.issainterclean.com/en/istanbul