In Sicilia la quinta tappa dell’ANIP Roadshow

ANIP – Confindustria continua il suo tour Italiano di presentazione e di ascolto, dopo Bolzano, Bari, Arezzo e Torino la quinta tappa del Roadshow si terrà in Sicilia a Ragusa. L’incontro, dal titolo “Industria & Facility Management . Principi e regole per la qualità dei Servizi Integrati in Italia”, si terrà giovedì 5 ottobre alle ore 15:30 presso il Centro Congressi Donnafugata Golf Resort & Spa, in Contrada Piombo a Ragusa.

Verranno coinvolte numerose aziende leader nel settore, insieme a numerosi esponenti del mondo politico – istituzionale, delle associazioni, delle università, delle forze sociali e, in genere, gli stakeholder di riferimento che, si confronteranno direttamente con gli imprenditori sulle diverse tematiche di attualità. Particolarmente attesi gli interventi del Presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro, del Senatore Giuseppe Marinello, del Professor Pierluigi Mantini e del Consigliere ANAC Michele Corradino.

Nel corso dell’incontro è previsto anche il contributo di una Rappresentanza della FENI con il Direttore Andreas Lill insieme a Carole Sintès, mentre per ANIP – Cofindustria interverranno il Presidente Lorenzo Mattioli e il Vicepresidente Salvatore Navarra a cui spetteranno gli onori di casa. Il confronto si avvarrà della conduzione del giornalista del quotidiano La Sicilia, Mario Barresi.

L’incontro sarà l’occasione per la presentazione in anteprima italiana della “Best Value Guide” la Guida Europea per selezionare il “miglior valore” nelle gare di cleaning, redatta dalle Organizzazioni sindacali europee (UNI Europa), dalla FENI/EFCI, che rappresenta a livello comunitario le imprese di servizi, sotto l’alto patrocinio della Commissione Europea.

Per raggiungere il Donnafugata Resort Golf & Spa, sede del congresso, situato in contrada Piombo a Ragusa

qui le coordinate.