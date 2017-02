Il Cleaning Show torna e raddoppia

Dopo il successo nel 2015, torna a Londra dal 14-16 marzo 2017. Un evento essenziale per chiunque sia responsabile per la pulizia, la manutenzione e l’igiene, dalla sanità alle cucine d’albergo, che richiama fabbricanti e distributori desiderosi di espandere la propria attività in questo Paese. I visitatori professionali avranno la possibilità scegliere nuove attrezzature, prodotti e servizi, partecipare a seminari, trovare nuove opportunità di business e di rete.Gli organizzatori fanno sapere che oltre il 93% dei visitatori hanno responsabilità di acquisto e il 12% dei visitatori dispone di una spesa annuale di oltre 1 milione di £. L’edizione del 2015 ha registrato la presenza di visitatori provenienti da oltre 55 Paesi . L’edizione 2017 include una Green zone: i visitatori del Cleaning Show, infatti, sono sempre più alla ricerca di prodotti a basso impatto ambientale. Quest’area presenterà una gamma di diverse aziende, tutte concentrate sulla promozione di pratiche di pulizia ecologicamente sensibili. L’innovation award comprenderà le seguenti categorie:

Prodotti chimici

Pulizia pavimenti

Pulizia aree esterne

Pulizia moquettes e tappeti

Pulizia finestre

Igiene toilettes

Sistemi e gestione di pulizie sostenibile.

La premiazione sarà annunciata il 14 marzo 2017 alle ore 16.

Afidamp Servizi collabora con gli organizzatori per la partecipazione delle aziende italiane alla fiera.

Afidamp Servizi srl | Ph: + 39 02 6744581 | fax +39 02 6671299 |

e-mail: tradeshows@afidamp.it

www.cleaningshow.co.uk