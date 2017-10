Guida alla pulizia nella ristorazione

AfidampCom ha presentato ieri a Milano, nell’ambito di Host, la nuova “Guida alla pulizia nella ristorazione”, che affronta nel dettaglio problematiche e prassi operative in tutti gli ambienti e superfici a contatto con cibi e bevande. Il manuale, che rientra nella collana delle guide tecniche di AfidampCom, affronta un argomento ancora non trattato in maniera organica.

La presentazione si è tenuta nello stand di APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani –padiglione 2 – stand E12 G07) all’interno degli spazi dedicati ad “Obiettivo Apprendistato”, programma di formazione per gli istituti alberghieri che prevede una gara di cucina tra gli aspiranti chef. Oggi si replica alle 11,45.

Nella foto in alto Roberto Galli di AfidampCom presenta il manuale e i cuochi che usano i prodotti degli associati Afidamp per la pulizia delle superfici.

In basso i ragazzi premiati oggi con il manuale di AfidampCom.