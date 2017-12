Diversey acquisisce Twister, azienda produttrice di dischi per la pulizia dei pavimenti

Diversey ha annunciato,ieri 12 dicembre, di aver stipulato un accordo per acquisire Twister Holding AB, per una somma non rivelata, dalla società di private equity Polaris.

Diversey è un fornitore globale di soluzioni sanitarie e di pulizia che integra prodotti chimici, macchine per pavimenti, strumenti e attrezzature con un ampia gamma di servizi a valore aggiunto basati sulla tecnologia, servizi di sicurezza alimentare e gestione delle risorse idriche ed energetiche.

Twister, con sede a Söderköping, in Svezia, è il proprietario di Twister ™, un sistema brevettato per la pulizia quotidiana dei pavimenti con dischi impregnati con miliardi di diamanti microscopici che puliscono e lucidano meccanicamente. Twister ™ è un sistema privo di sostanze chimiche che funziona solo con acqua.

Il Dr. Ilham Kadri, Presidente e Chief Executive Officer di Diversey, ha dichiarato: “Diversey si impegna a essere il leader globale nella fornitura di sistemi efficienti ed efficaci. Siamo così entusiasti di dare il benvenuto al team Twister nella famiglia Diversey grazie alla nostra comune passione per questa mission. Diversey ha acquisito Twister per estendere la sua leadership di mercato, rafforzare la sua proposta e offrire soluzioni integrate tra prodotti chimici, macchine Taski, robotica ai clienti a livello globale.

” Siamo entusiasti di entrare a far parte dell’azienda con la sua storica leadership di mercato e piani di crescita ambiziosi”, ha dichiarato Robert Kreicberg, CEO di Twister Cleaning Technology AB. “Siamo cresciuti con successo sviluppando tecnologie di pulizia innovative e sostenibili che riducono drasticamente il costo della pulizia giornaliera fino al 50%. Riteniamo che tutti noi trarremo vantaggio dalla combinazione delle innovazioni di entrambe le società, delle competenze applicative e della portata globale”

La transazione dovrebbe chiudersi entro il 2017. Diversey ha avuto la consulenza di Baker McKenzie, mentre Polaris quella di William Blair e Cederquist.