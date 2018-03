Aperte le candidature all’ European Cleaning & Hygiene Awards 2018

European Cleaning & Hygiene Awards 2018 apre le candidature al prestigioso premio rivolto ai casi individuali, ai successi di gruppo, e alle nuove tecnologie per aumentare gli standard nel settore del cleaning professionale in tutta Europa. I vincitori saranno annunciati durante la serata di gala all’ Hotel Palace Berlin, situato nel cuore del City West district di Berlino, il 15 novembre 2018. Il premio, giunto al terzo anno consecutivo, è stato fondato da European Cleaning Journal e organizzato da Environment Media Group, Come per le precedenti edizioni, GSA è media partner per l’Italia.

Sono 11 le categorie del premio:

1 Miglior uso delle tecnologie da parte delle imprese di servizi

2 Impegno e investimento in termini di formazione

3 Eccellenza nelle partnership cliente/impresa

4 Distributori – eccellenza in termini di iniziative a valore aggiunto

5 Sostenibilità – migliori prassi

6 Forza lavoro – impegno per le diversità

7 Iniziative capaci di elevare il profilo della pulizia professionale

8 Innovazione tecnologica dell’anno

9 Leader dell’anno

10 Premio alla stella nascente

11 Premio alla carriera

Le candidature sono aperte al sito: http://www.echawards.com/ e devono pervenire entro il 20 luglio 2018.

Twitter @ECH_Awards and #ECHAwards17