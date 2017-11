Anip Roadshow, Markas e We Italia i vincitori italiani dell’European cleaning awards

Gli European Cleaning Hygiene Awards sono stati assegnati durante la cena di gala che si è svolta ieri, 9 novembre, all’ hotel Parco dei principi di Roma. I prestigiosi riconoscimenti fondati da European Cleaning Journal e organizzati da Environment Media Group, hanno premiato i casi individuali, i successi di gruppo, e i nuovi approcci per aumentare gli standard nel settore del cleaning professionale in tutta Europa. Come per la precedente edizione, GSA è stata media partner per l’Italia.

Ecco i vincitori per categoria:

Miglior uso di tecnologia da parte delle imprese nel loro programma di pulizia Sponsorizzato da Diversey Care

University of Wolverhampton and SmartTask

Impegno e investimento in termini di formazione Sponsorizzato da Greenspeed

Julius Rutherfoord & Co

Eccellenza nelle partnership cliente/impresa

FBD and Derrycourt Cleaning Specialists

Distributori – eccellenza in termini di iniziative a valore aggiunto Sponsorizzato da Lucart

WE Italia SRL

Sostenibilità – migliori prassi nell’implementazione di principi attraverso il business Sponsorizzato da Werner & Mertz

Markas per la best practice di sostenibilità con il progetto Ospedale Montichiari

Forza lavoro – eccellenza nei rapporti coi dipendenti, formazione, diversità e inclusione

Maximum Impact, Breedweer Facilitaire Diensten

Migliore iniziativa capace di elevare il profilo e la percezione del settore della pulizia professionale a livello locale o a livello più ampio

LIFE (Labour Intensive Facility Event), ANIP Road Show

Innovazione tecnologica rivoluzionaria dell’anno Sponsorizzato da ISSA/INTERCLEAN

BeSense, CSU

Leader e ispiratore dell’anno Sponsorizzato da Truvox International

Jan-Hein Hemke, Facilicom UK

Maggiore contributo individuale volto ad elevare gli standard all’interno di un’attività di pulizie

Avril McCarthy, Derrycourt Cleaning Specialists.

Il premio finale della serata è stato il “Lifetime achievement award” sponsorizzato da Ceris Burns International che è stato assegnato ad Adolf Kruse.

Su GSA di novembre troverete maggiori dettagli in un articolo dedicato al premio.

