Anip Road show # 2

“Industria & Facility Management.Mercato, Regole e Innovazione del Settore dei Servizi Integrati in Italia”, è l’incontro organizzato da ANIP – Confindustria in collaborazione con Confindustria Puglia e Confindustria Bari BAT, e si terrà il prossimo venerdì 3 febbraio 2017 a Bari, presso la sala del Consiglio Generale di Confindustria Bari e BAT.

L’ANIP, Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, rappresenta in Confindustria il comparto dei Servizi integrati e Multiservizi, oggi denominato “Facility Management”, un settore in costante crescita, con

un fatturato potenziale che supera i 130 miliardi di euro capace di attivare oltre 2,5 milioni di occupati, decisivo per il futuro economico e sociale del nostro Paese come hanno testimoniato i recenti dati sul PIL diffusi dal Centro Studi di Confindustria. Una realtà associativa e imprenditoriale che attraverso un tour di presentazione nazionale “ANIP Road Show”, racconterà e si racconterà alla politica, alle istituzioni e ai media ponendo domande ed interrogativi, ma anche prospettando soluzioni sui principali temi caldi dell’attualità e dell’agenda politica del Governo e del Parlamento.

Al centro dell’attenzione saranno gli scenari di intervento che ANIP considera prioritari per un nuovo protagonismo del Facility Management italiano: l’innovazione e il facility 4.0; le nuove regole introdotte dalla riforma del codice degli appalti; nuove prospettive di mercato in un settore in forte crescita, dai Beni culturali alla rigenerazione urbana; la proposta di una nuova legge quadro sui servizi.

