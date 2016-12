Afidamp: “Pulire 2017 già al completo, si punta a una grande edizione”

E’ partita con il piede giusto la “volata” verso Pulire 2017, in calendario a Verona dal 23 al 25 maggio.

Lo scorso 20 dicembre, a Milano, Afidamp ha presentato alla stampa di settore dati estremamente positivi: confrontando la situazione attuale con quella dello stesso periodo di due anni fa, si nota una crescita omogenea. Si registra infatti un incremento sia degli espositori tra associati e non, nonché degli stranieri per un’edizione che si preannuncia più ricca che mai. Dal punto di vista merceologico è da segnalare l’ impennata del settore della carta e consumabili. Non a caso, dal punto di vista espositivo, la fiera è già completa, e si pensa addirittura di aggiungere un padiglione inizialmente non previsto: anche perché l’obiettivo dichiarato, una volta messa al sicuro la situazione sul fronte espositori, è quello di avere tra i visitatori una quantità molto maggiore di utenti finali, quindi non solo imprese di servizi e multiservizi ma anche la committenza.

Novità e conferme anche sul fronte Forum Pulire: confermata la scelta dell’anno pari (si parla dunque di 2018), della location (Milano, Unicredit Pavillion) e della collocazione post-estiva, nonché dei 4 temi-cardine sui quali incentrare le sessioni del dibattito. Le tematiche che verranno affrontate sono: “Etica”, come fondamentale punto di partenza su cui costruire un sistema trasparente; “Salute”, con l’analisi del rapporto mondo dei servizi/sanità (allora ne sapremo certamente molto di più sull’applicazione delle nuove normative come il Codice 50/16, le direttive ambientali, i Cam ecc; “Bellezza”, perché come diciamo noi “pulito è bello”, e “Innovazione”.

http://www.pulire-it.com/it/