A Pulire Verona il 24 maggio è la giornata dell’ambiente

Ecosostenibilità ed economia circolare, certificazione Ecolabel, il valore della plastica riciclata: a Pulire Verona il 24 maggio va in scena l’ambiente, la cui tutela rappresenta il fulcro della strategia economica dei prossimi anni. Un tema centrale,quindi, che sarà declinato in una serie di eventi che animeranno l’intera giornata. Tutta la filiera del cleaning da tempo è in prima linea per sostenere la creazione di un mondo sostenibile, in cui la garanzia del pulito e dell’ igiene sia anche sinonimo di rispetto degli equilibri naturali. Una missione che Afidamp sta portando avanti con il massimo impegno, anche grazie al coinvolgimento di altri soggetti del mondo associativo ed istituzionale ed alle ottime relazioni con il Ministero dell’Ambiente.

Il 24 maggio si parte quindi alle ore 10,30 con un grande evento intitolato: ”Circular economy, il futuro della produzione, del consumo e dell’intero ciclo di vita. Una sfida per le imprese e la collettività”, a cui è stato invitato a partecipare anche il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. L’evento rappresenta un focus su questo nuovo modello produttivo, basato sulle tre “R”: ridurre (imballaggi, sprechi di materie prime, etc.), riusare (allungando il ciclo di vita dei beni) e riciclare. All’interno di questo evento saranno celebrati anche i 25 anni della certificazione UE Ecolabel, con l’intervento di Ispra.

La giornata dedicata all’ambiente proseguirà nel pomeriggio, alle 14,00, con la premiazione Ecolabel Award, a cui farà seguito un seminario dedicato al nuovo Ecolabel detergenti e ai Cam ospedalieri, con l’obiettivo di delineare i nuovi scenari che si prospettano per la pulizia professionale. Si conclude quindi alle 17,00, con l’evento promosso da IPPR: “Plastiche da riciclo: perché il valore conta”.

Ma non finisce qui: all’ambiente sarà dedicato anche il primo evento del giorno dopo: “Progettare un nuovo modello di sviluppo per il Pianeta. Cambiare il paradigma di produzione e consumo per un futuro sostenibile”.

Fonte: Ufficio Stampa & Comunicazione Afidamp

