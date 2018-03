Nontiscordardimè 2018, “operazione scuole pulite”,

16 e 17 marzo le scuole italiane tornano a mobilitarsi con genitori e cittadini per migliorare il proprio ambiente di apprendimento e di vita con “Nontiscordardimé-Operazione scuole pulite”, la storica campagna di volontariato di Legambiente dedicata alla cura degli ambienti scolastici.

Due giorni per spalancare le porte della scuola alla primavera e alla relazioni con il territorio, per fare pulizia, colorare gli angoli meno accoglienti, restaurare e reinvetare gli spazi per renderli sempre più funzionali, piacevoli ed accoglienti.

Ma anche per porre una maggiore attenzione sui temi ambientali. Nontiscordardimè può essere l’occasione per iniziare a monitorare i consumi della scuola, ridurre gli sprechi, ottimizzare la gestione dei rifiuti, trasformare il complesso scolastico in un laboratorio di buone pratiche da replicare a casa, nella vita. Un’esperienza di cittadinanza attiva che rinnoverà in tutti i partecipanti il senso di appartenenza al territorio e l’entusiasmo nel prendersi cura di un bene comune fondamentale per la crescita di ogni comunità, la scuola.

Per informazioni: www.legambientescuolaformazione.it