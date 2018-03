Indagine: New York città più sporca d’America

New York è la città più sporca d’America. Sono i risultati di un’indagine condotta da un’azienda di pulizie della Grande Mela che ha messo insieme i dati dell’ente per la Protezione dell’Ambiente, “US Census Bureau” e l’American Housing Survey. La classifica è stata stilata tenendo presente la densità della popolazione, la quantità di rifiuti, pesticidi, inquinamento dell’aria in 40 delle principali città degli Stati Uniti.

New York ha ottenuto la maglia nera per quantità di rifiuti e pesticidi, tuttavia è fuori dalla lista delle prime cinque per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria, dove primeggiano Los Angeles e Pittsburgh.

Sempre per quantità di rifiuti e pesticidi, New York è seguita da Los Angeles e Chicago. Al quarto posto c’è Filadelfia, mentre al quinto San Francisco.

Fonte: La Stampa