Il mondo della ristorazione protagonista ad HostMilano 2017

La cucina protagonista in tutte le sue forme: dalle novità delle aziende espositrici alle ultime innovazioni in fatto di food equipment, dai più recenti metodi di lavorazione e di conservazione degli alimenti, agli approfondimenti relativi alla vera e propria cultura del cibo. HostMilano 2017 è in svolgimento fino al 24 ottobre per tutti coloro che desiderano capire come sarà la ristorazione professionale dei prossimi anni.

Fipe: nel 2016, 39 milioni gli italiani che hanno mangiato fuori casa

Gli italiani mangiano sempre più fuori casa, tanto che oltre un terzo della spesa alimentare delle famiglie – circa il 35% pari a 75 miliardi di euro – si riferisce proprio a questa voce di bilancio. I dati, che emergono dalla ricerca “Ristorazione, lusso e territorio: Drivers dell’italian way of living” (promossa da HostMilano e condotta da Magda Antonioli Corigliano, direttrice del Master in Economia del turismo dell’Università Bocconi e Sara Bricchi, Ricercatrice Met Bocconi), che ha ricominciato a crescere negli ultimi tre anni e che ha portato (dati Fipe 2016) le imprese della ristorazione a superare quota 325 mila – l’Italia ha il primo posto al mondo per densità di imprese di ristorazione – di cui oltre la metà (53,1%) ristoranti, ma anche attività di ristorazione mobile come lo street food.

Secondo il Rapporto Ristorazione Fipe 2016, infatti, il numero di italiani che lo scorso anno hanno consumato pasti fuori casa è arrivato a quota 39 milioni. Secondo ANIMA–Assofoodtec nel 2016 il settore ha registrato un valore di produzione pari a 4,92miliardi di euro (di questi il 66%, pari a 3,26 miliardi di euro, è richiesto all’estero); le previsioni 2017 indicano poi, un trend positivo con un valore di 5,1 miliardi di euro e un incremento sia a livello produttivo (+3,8%) che nell’export (+3,6%).

La ristorazione di domani

Oltre che piattaforma di business consolidata, HostMilano 2017 sarà però anche un vero e proprio osservatorio dove il mondo intero viene a scoprire le tendenze nella ristorazione professionale di nuova generazione. Che si tratti di ristorante, mensa, gastronomia, o qualsiasi altra attività legata al food, l’innovazione tecnologica e la conoscenza dei nuovi modelli di ristorazione sono ormai diventati un patrimonio indispensabile per gli addetti ai lavori. La ristorazione di qualità si presta ad essere la vetrina ideale del made in Italy nel mondo: dalla produzione agroalimentare, agli arredi e ai macchinari per la conservazione e la trasformazione delle materie prime in prodotti enogastronomici.

