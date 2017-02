All’aeroporto di Napoli il primo “capsule hotel”

Si chiama BenBo, ed è stato inaugurato l’11 gennaio scorso a pochi passi dal padiglione degli arrivi e del parcheggio P2 dell’aeroporto di Capodichino questo hotel d’avanguardia che ha nell’insegna l’acronimo di Bed & Boarding . Nato per evitare lo stress da attesa del volo, è composto da “capsule”, ossia delle mini-camere che in 4 mq offrono al viaggiatore tutta la comodità, la privacy e l’accoglienza di una camera d’hotel, dove poter riposare qualche ora o una notte intera. Bed&Boarding è stato progettato e realizzato dallo studio di architettura e design STUDIOTRE di Napoli: tecnologia e design contemporaneo, cura dei dettagli e dell’accoglienza ne fanno uno spazio di ricettività alternativa al solito hotel, dotato di tutti i confort.

Per prenotare la propria capsula basta andare sul sito ufficiale di Bed and Boarding,: il cliente, infatti, può utilizzare i dati personali e quelli della carta di credito anche prima dell’arrivo in aeroporto attraverso il sito o con un’apposita app per smartphone, oppure nell’area dedicata a Bed&Boarding in aeroporto, dove, con l’apposita reception, effettuerà il processo di prenotazione.

Dopo la prenotazione inizierà un check-out che include la pulizia e sanificazione dell’abitacolo con il cambio biancheria. Le lenzuola si cambiano in automatico ad ogni check-out; l’abitacolo è costantemente sanificato e l’aria è mantenuta fresca e pulita attraverso un sistema automatico di diffusione.

I viaggiatori sprovvisti di necessaire da viaggio possono inoltre richiedere, con un piccolo sovrapprezzo, il kit contenente set barba, creme e bagno doccia, pantofole da camera e asciugamani per la toilette.

Ogni camera dispone di una porta automatica, tv, vetri oscuranti, pareti insonorizzate e climatizzazione. Accanto a un letto di 2 metri e 60 cm si trovano una scrivania 50×50, presa elettrica e usb per ricaricare i propri dispositivi mobili. Ovviamente c’è il wi-fi e un computer touch screen per informazioni sui voli e sveglia a prova di boarding. In comune sedici bagni singoli, ognuno con una doccia indipendente e che vengono puliti dopo ogni utilizzo.

Abbordabili anche i prezzi: 8 euro per la prima ora, 7 euro dalla seconda ora in poi e 25 euro per le nove ore della fascia notturna. Il sito è on line e il successo sembra assicurato.

www.bednboarding.com