SOS CAM workshop di presentazione

Venerdì 16 marzo, dalle 10 alle 13 a Firenze, Punto 3 in collaborazione con Fase SC organizza un workshop di presentazione gratuito su SOS CAM riservato a imprese di pulizia, produttori e distributori del cleaning professionale. L’evento è finalizzato alla presentazione delle funzionalità del sofware e di un tutorial di simulazione del cantiere. Iscriviti subito online! Un’occasione da non perdere per tutte le imprese che operano nel cleaning professionale – Facility Service Company, produttori e distributori di servizi e prodotti – e che pensano ai CAM GPP come un’opportunità di innovazione strategica per lo sviluppo del business in chiave green.

Per iscrizioni on line www.soscam.it