Pubblicato il programma completo di Interclean Amsterdam 2018

Dal 15 al 18 maggio 2018, Interclean Amsterdam riunirà il mondo della pulizia e dell’igiene professionale per presentare soluzioni, servizi e prodotti innovativi. L’evento vedrà inoltre esperti del settore condividere le proprie conoscenze in sessioni e incontri che si terranno in diversi spazi, tra cui l’Interclean Stage, l’InnovationLAB, il WasteLAB e l’Healthcare Cleaning LAB.

“Siamo molto lieti di presentare una vasta gamma di prodotti e soluzioni innovative durante la fiera di quest’anno”, ha dichiarato Rob Den Hertog, Director Professional Cleaning & Hygiene presso RAI Amsterdam. “L’innovazione è sempre stata la forza trainante di Interclean Amsterdam. A dire il vero, è stato il motivo principale per tutti coloro che hanno partecipato all’evento del 2016.”Ancora una volta, i nostri seminari e workshop offriranno ai visitatori la possibilità di raccogliere informazioni approfondite sulle loro sfide di pulizia e scoprire le innovazioni che determineranno il successo futuro delle loro attività,” continua Rob Den Hartog.

Interclean Stage

L’Interclean Stage (situato nella sala Elicium Ballroom) sarà il punto centrale per la condivisione della conoscenza e le opportunità di networking disponibili per i visitatori durante la fiera. Sarà caratterizzato da una serie di sessioni educative gratuite incentrate su argomenti essenziali per il futuro del settore della pulizia e dell’igiene professionale; per esempio, l’adattamento a nuove normative e standard, come identificare e realizzare l’innovazione e come diventare parte dell’economia circolare in via di espansione.Giovedì 17 maggio, nell’ambito dell’ Interclean Stage si terrà anche il simposio sulla pulizia nella sanità (Healthcare Cleaning Satellite Symposium).

InnovationLAB

Situato nel padiglione 8, l’InnovationLAB ospiterà tutti i prodotti nominati per il premio Amsterdam Innovation Award, mettendo in mostra la migliore tecnologia che la fiera ha da offrire. Il palcoscenico ospiterà anche una serie di sessioni gratuite, tra cui seminari, workshop, discussioni e presentazioni.Altre sessioni saranno la cerimonia per l’assegnazione dei premi Amsterdam Innovation Award; la Facility Inspiration Arena, una giornata speciale di eventi dedicati ad aiutare i manager a migliorare le loro prestazioni; e la Robot Arena, dove i visitatori possono assistere a dimostrazioni dal vivo in cui nuovissimi robot per la pulizia affronteranno una serie di sfide.

WasteLAB

Situato nel padiglione 7, il WasteLAB ospiterà numerosi seminari e workshop, tra cui uno intitolato Anatomy of the Waste Bin. Durante questo incontro, i partecipanti scopriranno i segreti per ridurre il volume dei rifiuti, analizzando quello che viene buttato in un cestino e scoprendo gli oggetti che potrebbero essere riciclati. Il workshop si svolgerà durante lo spettacolo; i visitatori avranno la possibilità di adottare un approccio pratico per scoprire come partecipare all’economia circolare.

Healthcare Cleaning LAB

L’Healthcare Cleaning LAB offrirà una piattaforma dedicata a condividere le conoscenze sulle migliori pratiche e l’innovazione nel settore della pulizia sanitaria. Sono previste sessioni di seminari con leader del settore, come Ecolab e Diversey, oltre a una simulazione realistica di una sala d’ospedale con dimostrazioni dal vivo di prodotti e tecniche.

Healthcare Cleaning Forum

Mercoledì 16 maggio, in concomitanza con Interclean si terrà anche l’Healthcare Cleaning Forum. Il Forum, organizzato in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità e diversi specialisti nel settore della prevenzione delle infezioni, mira a sottolineare l’importanza della pulizia e della disinfezione nel tentativo di ridurre le infezioni nosocomiali e migliorare la sicurezza dei pazienti.

L’incontro offrirà una serie di sessioni che mirano a creare un maggiore contatto e una migliore comunicazione fra il settore dell’assistenza sanitaria e quello della pulizia. Sono previsti seminari sulle infezioni nosocomiali, momenti di formazione, interventi sulla sicurezza del personale e la ricerca più recente, nonché la possibilità di discutere le sfide poste dalla riduzione dell’uso di antibiotici nell’assistenza sanitaria.

Per la partecipazione a questo programma di un’intera giornata è prevista una tariffa di € 30.

Per saperne di più

Per ulteriori informazioni sul programma del seminario:

https://www.intercleanshow.com/en/amsterdam/programme/programme

Per ulteriori informazioni sull’Healthcare Forum:

https://www.intercleanshow.com/en/amsterdam/healthcare-cleaning-forum