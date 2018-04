Meeting tra imprese di facility italiane e francesi: modelli e mercati a confronto

La dimensione europea del cleaning e dei servizi integrati è un dato ormai acquisito nel settore che vede in ANIP-Confindustria un attore di primaria grandezza per affrontare le sfide attuali e future. Per questo motivo lo scambio culturale e professionale con associazioni omologhe operanti negli altri paesi dell’Unione è una delle attività in cui ANIP investe con convinzione. In tale cornice, il 23 marzo scorso si è dunque svolto il meeting presso la sede confindustriale di Roma, che ha visto come padrone di casa le aziende riunite nell’associazione guidata da Lorenzo Mattioli, ed una delegazione francese della FEP (Federation des Entreprises de Proprete) guidata dal suo direttore generale Carole Sintes.

Oltre a rinsaldare il rapporto tra le due realtà che insieme fanno parte della FENI (la Federazione europea dell’Industria del cleaning), il meeting è stata l’occasione per far conoscere il settore in Italia, i cui dati sono stati illustrati dal responsabile della comunicazione di ANIP Paolo Valente, con l’obiettivo di arrivare ad proficuo scambio di esperienze e di confronto sulla dinamiche e la diversa struttura del mercato . Le analogie riscontrate (pensiamo alla compresenza di grandi e piccole imprese associate, oppure la preponderante presenza di manodopera femminile) così come le tante differenze hanno dato vita ad un intenso dibattito

Molto importante è stata la possibilità offerta a tre aziende associate in ANIP di farsi conoscere attraverso le relazioni dei rispettivi referenti. Apprezzate dagli imprenditori francesi le presentazioni di PFE spa a cura di Luca De Caro, di Ecosfera Servizi per voce dell’amministratore unico Floriana Tomassetti e della Sipav da parte dell’amministratore Cristiano Galli.

Nell’ottica dello scambio di esperienze, sono state di sicuro interesse per i colleghi francesi le visite organizzate ‘sul campo’ per testare l’operatività ed i modelli organizzativi della aziende italiane. La delegazione della FEP ha infatti visitato il parco della Pace alla Pisana, che vede impegnata Roma Multiservizi nella gestione del verde, e il complesso di via Margutta ( un moderno store della Philip Morris) dove opera invece la PFE spa nella gestione del Facility management.

