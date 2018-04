Importanti riconoscimenti per Markas e PFE

ANIP-Confindustria annovera tra i propri associati delle vere e proprie eccellenze del settore. Lo dimostrano due importanti riconoscimenti ricevuti dalle aziende Markas e PFE SPA, entrambe accomunate da una grande attenzione per l’innovazione e l’elevata qualità dei servizi dedicata ai propri committenti, oltre che per una particolare cura verso i propri collaboratori. Senza dimenticare la caratteristica di aziende a conduzione familiare che negli anni, sono diventate tra le più grandi, non solo in Italia.

Nel primo caso, l’istituto Great Place to Work nella prestigiosa classifica ‘Best Workplaces Italia 2018‘, ha inserito la Markas srl all’11esimo posto nella classifica delle 50 aziende italiane considerate dai propri addetti come ‘miglior posto di lavoro’ (clicca qui per approfondire).

Non è da meno la PFE spa di Salvatore Navarra, vice presidente dell’associazione, azienda che figura tra le prime in Italia per tasso di crescita ed espansione: le 500 «aziende Champions» raccontante sull’inserto economico del Corriere della Sera e analizzate da Filiberto Zovico,editore di Italypost (clicca qui per approfondire).

Fonte Anip-Confindustria