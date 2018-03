Consip a sostegno delle pa nel passaggio alle procedure di aggiudicazione elettroniche

Dal prossimo 18 ottobre, tutte le pubbliche amministrazioni che effettuano procedure regolate dal Codice degli appalti dovranno procedere alle comunicazioni e agli scambi di informazioni con le imprese solo per via elettronica. Si tratta dell’adeguamento alla direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici che l’Italia ha recepito con l’art. 40 del Codice degli appalti (entrato in vigore il 18 aprile 2016), rendendo la norma immediatamente vigente per le Centrali di committenza, e differendo l’obbligo al 18 ottobre 2018 per le altre stazioni appaltanti.

Queste ultime saranno così obbligate a dotarsi di una propria piattaforma o a delegare la gara ad una centrale di committenza qualificata o altro soggetto aggregatore qualificato. In vista di tale scadenza, Consip – che già da anni mette a disposizione la sua piattaforma a singole amministrazioni per lo svolgimento di procedure di gara in modalità ASP (Application service provider) – ha intensificato l’attività di promozione di questo strumento attraverso incontri con gli enti pubblici centrali e territoriali, sessioni di formazione on line e seminari in aula.

Per maggiori informazioni: https://lnkd.in/g7_b4FU